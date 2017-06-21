وصلت اليوم الأربعاء، كميات كبيرة من الوقود المصري لغزة عبر معبر رفح لتشغيل محطة الكهرباء في غزة.

وأعلن مدير دائرة الإعلام في معبر رفح البري وائل أبو عمر، بحسب بوكالة “سما” الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم دخول مليون لتر من الوقود لمحطة الكهرباء في غزة.

وقال اللواء توفيق أبو نعيم إن شاحنات الوقود التي دخلت القطاع اليوم تمثل الشحنة الأولى وسيعقبها دفعات أخرى.

وشكر “أبو نعيم” مصر على إدخال الوقود قائلا إنه: “ستكون لنا مواقف تدعم هذا السلوك”.

وأعرب أبو نعيم عن أمله باستمرار تدفق السولار المصري لقطاع غزة وأن يكون له انعكاس على كافة الأمور التي يعاني منها أهلنا في القطاع. وقال إن هناك وعود بفتح معبر رفح لتسهيلات إضافية للقطاع.

من جانبه، قال رئيس القطاع المالي في اللجنة الإدارية بغزة يوسف الكيالي، إن الجانب المصري أدخل صباح اليوم، عبر معبر رفح البري 11 شاحنة محملة بمليون لتر من الوقود لمحطة توليد كهرباء غزة.