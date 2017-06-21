أكد الدكتور حسام الإمام المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري أن مشاركة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري في قمة رؤساء دول حوض النيل التي سوف تنعقد فى العاصمة الأوغندية كمبالا تأتى في إطار التنسيق والتكامل بين الأبعاد الفنية والرؤى السياسية، وقناعة بأنه لابد من العمل على كافة المحاور من جانب جميع دول حوض النيل لإنجاح مسار الإدارة التعاونية لمواردها المائية المشتركة.

وقال الإمام ، في بيان صحفي اليوم ، إن مصر على مدى تاريخها لم تتردد في المشاركة في أية مبادرات تعاونية بدءا من مشروع الهيدرومت ثم تجمع الاندوجو ثم مشروع التكونايل وأخيرا مبادرة حوض النيل، طالما سارت تلك المبادرات التعاونية تحت مظلة توافق الآراء ، والرغبة في التوصل إلى تسويات عادلة تضمن لجميع دول الحوض القدر العادل والمعقول من مصالحهم دون ضرر ولا ضرار.