بعد قرارها في «إعادة ترسيم الحدود».. «الدستورية العليا»: رئيس المحكمة مارس سلطاته2017-06-21 13:47:04
أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسم المحكمة، أن رئيس المحكمة مارس سلطته المخولة له بنص المادة “32” من قانون المحكمة، وهي وقف تنفيذ الحكمين المتناقضتين حول دعاوى إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، موضحا ان قرار رئيس المحكمة “أمرا وقتيا”.
وقال رجب سليم من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء “هذا الأمر ليس مرتبط بدعاوى منازعات التنفيذ المحدد الحكم فيها في 30 يوليو القادم”.
وأضاف : “قرار المحكمة اليوم يعني أنه لا أثر للحكمين قانونيا والعودة إلى المربع رقم 1”.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أمرا وقتيا في الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية تنازع، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري والذي ينص ببطلان اتفاقية “ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية”، والقرار القضائي الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.
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