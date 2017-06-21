اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، على إحالة ملف أزمة إعادة مباراة الزمالك والمقاصة بالدورى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”.

وكان القضاء الإدارى قرر أمس إعادة المباراة التى شهدت انسحاب الفريق الأبيض، وقرر اتحاد الكرة احتسابها لصالح الفريق الفيومى 2-0، مع خصم 3 نقاط من الأبيض نهاية الموسم.

ورفض مجلس الجبلاية إعادة المباراة بسبب الحكم القضائى، بداعى عدم اختصاص المحكمة بإعادة المباريات، وفقاً للائحة اتحاد الكرة والفيفا، على أن يتم اللجوء للفيفا لحسم مصير المباراة.