 Moheet on google
الأربعاء 21 يونيو 2017 02:18 مساءً
روابط سريعة
اتحاد الكرة يحيل أزمة إعادة مباراة الزمالك والمقاصة للفيفا
مجلس ادارة اتحاد الكرة ـ الجبلاية‎

اتحاد الكرة يحيل أزمة إعادة مباراة الزمالك والمقاصة للفيفا

2017-06-21 13:47:53
وكالات

اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، على إحالة ملف أزمة إعادة مباراة الزمالك والمقاصة بالدورى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”.

وكان القضاء الإدارى قرر أمس إعادة المباراة التى شهدت انسحاب الفريق الأبيض، وقرر اتحاد الكرة احتسابها لصالح الفريق الفيومى 2-0، مع خصم 3 نقاط من الأبيض نهاية الموسم.

ورفض مجلس الجبلاية إعادة المباراة بسبب الحكم القضائى، بداعى عدم اختصاص المحكمة بإعادة المباريات، وفقاً للائحة اتحاد الكرة والفيفا، على أن يتم اللجوء للفيفا لحسم مصير المباراة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3