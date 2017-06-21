قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، شهد استعراض قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة للحماية الاجتماعية، ومنها زيادة 100 جنيه لكل فرد ضمن برنامج “تكافل وكرامة” ودعم الأسر التى لديها أبناء بالثانوية العامة، وتم الاتفاق على بدء التطبيق فى أغسطس المقبل.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى حديثها خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، أن الاجتماع تطرق لمبادرة “سكن كريم”، التى تستهدف توفير خدمات الصرف الصحى لـ55 ألف أسرة فقيرة.