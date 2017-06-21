وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي، التهنئة للأمير محمد بن سلمان لتوليه منصب ولي العهد السعودي، مهنئا الشعب السعودي أيضا.

وقال بن راشد من خلال تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “نبارك لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اختياره وليا للعهد بالمملكة ونائبا لرئيس مجلس الوزراء .. سائلين المولى أن يعينه ويوفقه ويسدده”.

وأضاف: “ونبارك لشعب المملكة هذا الاختيار متمنين لهم الخير والازدهار و الاستقرار وسائلين الله أن يعين الأمير محمد في خدمة بلاده وخدمة الاسلام والمسلمين”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أصدر فجر اليوم أمرا ملكيا بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية، وتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.