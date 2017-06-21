شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم /الأربعاء/ احتفال مصر بليلة القدر والذي نظمته وزارة الأوقاف.

حضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام ورئيس مجلس النواب الدكتورعلي عبد العال ووزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة والوزراء وبعض المحافظين وسفراء الدول الإسلامية والعربية.

ويلقي الرئيس السيسي في الاحتفال كلمة حول مجمل القضايا الإسلامية الراهنة محليا ودوليا ولتهنئة المسلمين في مصر والعالم الإسلامي بتلك المناسبة.

كما يكرم رئيس الجمهورية خلال الاحتفال أوائل الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ وتفسير القران الكريم التي نظمتها وزارة الأوقاف بفروعها الأربعة وهم 8 أوائل الفائزين بكل الفروع منهم 3 من مصر.

كما يلقي كل من شيخ الأزهر ووزير الأوقاف كلمة بهذه المناسبة حول جهودهما لتجديد الخطاب الديني والعناية بحفظ القران الكريم.