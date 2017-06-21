قال قائد القوات الجوية الإسرائيلية عمير ايشيل ، “إن إسرائيل حاليا باستطاعتها مهاجمة “حزب الله” بقوة عسكرية أكبر بأربعة أو خمسة أمثال مقارنة بعام 2006 في لبنان” حسب قوله.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن ايشيل قوله، خلال مؤتمر لعمليات الدفاع الجوية، إنه في حالة نشوب حرب مع “حزب الله” في المستقبل، سيكون معظمها في الجو، مشيرا وستكون إسرائيل قادرة على الرد وتحقيق أهدافها منذ بداية الحرب.

وأكد قائد قوات الجوية الإسرائيلية، أن التطويرات والتحسينات الكمية والنوعية في القوات الجوية منذ حرب لبنان عام 2006، تمكنها من تنفيذ جميع ما قامت به خلال فترة الحرب التي استمرت 34 يوما، في يومين أو ثلاثة أيام فقط ، لافتا إنه في إندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله، ستكون إسرائيل قادرة على البدء بكامل قوتها منذ البداية.