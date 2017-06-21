أكد الدكتور مطلق المطيري أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود بالرياض، أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يأتي من أجل تعيين الشباب لقيادة المرحلة القادمة من خلال تعزيز تواجدهم وتهيئتهم، مستبعدا أن يكون التغيير قائم على قاعدة خلاف أو نزاع بالأسرة الحاكمة.

وأشار المطيري من خلال مداخلة هاتفية على قناة “الغد العربي” الفضائية اليوم الثلاثاء، إلى ان التحديات التنموية بالمملكة العربية السعودية تحتاج إلى فكر شاب، مضيفا أن 70 % من الشعب السعودي أقل من 30 عام.

ونفى حدوث أي حساسيات بين أفراد الأسرة الحاكمة بسبب جميع أفراد الأسرة من نفس الجد، موضحا أن القرار قائم بالتوافق بين جميع أفراد الأسرة الحاكمة.

وأعلن أن الشعب السعودي مرحب بقرار الملك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لأن الأمير محمد بن سلمان صاحب رؤية “2030” التي تعتمد على تنويع مصادر الدخل الوطني، مؤكدا أن الشعب السعودي يتطلع بأن تكون “رؤية 2030” الخطوة المهمة لصناعة التنمية الحقيقية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أصدر فجر اليوم أمرا ملكيا بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية، وتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.