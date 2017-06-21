الكاف: لن نسمح بخلط السياسة بالرياضة والعقوبات مغلظة2017-06-21 13:01:02
حذر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “الكاف” جميع الأندية المشاركة فى البطولات الخاصة به من ربط الخلافات السياسية بملاعب الكرة فى أفريقيا.
وتوعد مسئولو الكاف الخارجين عن النص المرتبط بالميثاق الأولمبي والاتحاد الدولى والأفريقى خلال الفترة المقبلة بتوقيع أشد العقوبات الممكنة.
وجاء ذلك فى بيات رسمى صادر من الاتحاد الأفريقى صباح اليوم والذى جاء نصه كالآتي :
“الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “CAF” يشير إلى أنه، من ضمن المبادئ التي تعدد من القيم الأساسية للحركة الأوليمبية، هي حاجة جميع المستفيدين من الرياضة بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة، اللاعبون، الأندية، والاتحادات الوطنية والاتحادات للاحترام الشديد للحيادية والاستقلالية، خاصة على المستوى السياسي في إطار شبكة عمل الأحداث الرياضية التي يشاركون بها.
ضمان احترام هذه المبادئ من الحيادية والاستقلالية جزء من المهام القانونية لكل من CAF و FIFA، وكذلك من ضمن التزامات الاتحادات الأعضاء.
تمت ملاحظة بعض التصرفات غير المناسبة بهذا الصدد مؤخرًا من قبل ممثلي أندية معينة ومنتخبات تتنافس في مسابقات CAF.
هذه التصرفات لا مجال لتواجدها في المسابقات الرياضية. يدعو CAF أصحاب المصلحة المعنيين بأن يسود الاحترام، بغض النظر عن الحساسيات والضغوط التي تتواجد، ويشير لأنه سيكون يقظًا فيما يخص احترام هذه المبادئ الخاصة بالحيادية والاستقلالية في كل المباريات المستقبلية التي تقام تحت رعايته.
يجب أن يكون هناك اهتمام خاص من جميع اللجان المنظمة لمسابقات CAF، بما في ذلك لجنة CAF المنظمة لبطولات الأندية، وكذلك مراقبي المباريات والمنسقين العامين لمثل هذه الوقائع تحديدًا.
مراقبو المباريات و المنسقين العامين سيقومون برفع التقارير اللازمة، وبناء عليها ستقوم اللجان المنظمة المختصة باتخاذ العقوبات المناسبة بما يتفق مع اللوائح المطبقة”.
وكانت أزمة عنيفة اندلعت امس بعد رفض حسام البدرى المدير الفنى للاهلى حضور المؤتمر الصحفى قبل لقاء فريقه أمام الوداد المغربى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال افريقيا والتى انتهت بفوز الوداد بثنائية نظيفة بسبب نقل قنوات “بى ان سبورتس ” القطرية لوقائع المؤتمر.
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