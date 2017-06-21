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الكرملين: سنتعامل بالمثل ردا على العقوبات الأمريكية
ديمتري بيسكوف

الكرملين: سنتعامل بالمثل ردا على العقوبات الأمريكية

2017-06-21 12:50:50
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قال المتحدث الرسمى بإسم الرئاسة الروسية، ديمترى بيسكوف، للصحفيين، اليوم الأربعاء، أن التدابير الروسية الممكنة بشأن توسيع العقوبات الأمريكية القائمة ستكون مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وتأسف الكرملين على العقوبات الجديد التى فرضتها الولايات المتحدة، ضد عدد من الشركات والأفراد الروسية، واعتبر أن هذه الخطوة سوف تقف عائقا أمام الحوار البناء والبحث عن حل للمشكلة الأوكرانية.

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