نفت وزارة الدفاع السودانية، اليوم الأربعاء، حدوث أية محاولة انقلاب على السلطة فى البلاد خلال الأيام الماضية، واصفة هذه الأنباء بأنها مجرد إشاعات على وسائل التواصل الاجتماعى، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال وزير الدولة بوزارة الدفاع السودانية، الفريق أول على محمد سالم، خلال تقديمه تقرير لوزارة الدفاع أمام أعضاء البرلمان السودانى، إن “الحديث عن وجود محاولة انقلاب على السلطة بالبلاد بأنه شائعات وأحاديث “واتساب” وإنترنت”.

وكان الرئيس السودانى قد عين وزير دولة برئاسة الجمهورية ومديرا لمكاتبه جديدا محل الوزير السابق، الفريق طه عثمان، الذى أثار قرار استبعاده من منصبه جدلا واسعا فى الأوساط السياسية والإعلامية، وذلك لما له من صلاحيات ونفوذ كبيرة فى الحكومة، حسب ما أشارت صحف سودانية ومحللون سياسيون.

وعلى غرار هذا التعديل الوزارى، كثرت الأحاديث عبر وسائل التواصل الاجتماعى خلال الأيام الفائتة، حدوث محاولة انقلاب فى البلاد، وأن الحكومة قد أفشلت هذه المحاولة.

وفى سياق آخر، أكد سالم سيطرة القوات المسلحة على زمام المبادرة فى مناطق النزاعات، مشددا بأن الجيش السودانى ملتزم بوقف إطلاق النار باستثناء حالات الدفاع عن النفس.

ودعا المجموعات المسلحة إلى سماع صوت العقل والجنوح للسلام، وحفظ دماء السودانيين.

وكشف المسئول عن تكوين لجنة لجمع وحصر السلاح ستبدأ مهامها فى الوقت القريب.