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إخلاء محطة القطارات في مدينة "نامور" جنوب بروكسل
الشرطة البلجيكية

إخلاء محطة القطارات في مدينة "نامور" جنوب بروكسل

2017-06-21 12:35:04
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أخلت الشرطة البلجيكية محطة القطارات في مدينة نامور جنوب بروكسل، اليوم الأربعاء، وفقا لما نقلته فضائية “إكسترا نيوز”.

وكانت محطة القطارات المركزية تعرضت لهجوم من شخص يرتدي حزاما ناسفا ولكن تم التعامل معه فورا.

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