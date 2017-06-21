قالت وسائل إعلام سعودية: إن قرار تعيين الأمير محمد بن سلمان وليًّا للعهد بالمملكة، جاء بعد تقدم الأمير محمد بن نايف، ولى العهد السابق، بطلب إعفاء من منصبه نظرًا لظروفه الخاصة بحسب ما تضمّنه الطلب الذى عُرض على مجلس هيئة البيعة الذى بدوره وافق على تنحيه بـ31 صوتًا، من أصل 34 صوتًا من أعضاء هيئة البيعة.

يذكر أنه صدر فى 23 يناير 2015 أمرٌ ملكى باختيار الأمير محمد بن نايف وليًّا لولي العهد وتعيينه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية، وفي 29 يناير 2015 صدر أمر ملكي بإنشاء مجلس الشئون السياسية والأمنية وتعيينه رئيسًا للمجلس.

وفى 29 أبريل 2015 صدر أمر ملكى باختياره وليًّا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية ورئيسًا لمجلس الشئون السياسية والأمنية.

يأتى التصويت للأمير محمد بن سلمان كولى للعهد من قِبل 31 عضوًا من أصل 34 من أعضاء هيئة البيعة على ثقتهم فى الأمير الشاب الذى أصبح من أكبر الشخصيات تأثيرًا على المستوى العالمى، ويعزز وجوده الثقة بمستقبل البلاد.