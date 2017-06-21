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الحريري يهنئ محمد بن سلمان لتعينيه وليا للعهد
سعد الحريري

الحريري يهنئ محمد بن سلمان لتعينيه وليا للعهد

2017-06-21 12:20:38
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هاتف رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري الأمير محمد بن سلمان، لتهنئته بمنصبه الجديد.
وقال الحريري في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأربعاء: “اتصلت بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وهنأته على توليه ولاية العهد السعودي وتمنيت له التوفيق”.

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