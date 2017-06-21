بالفيديو..شاهد ماذا قال بن نايف لـ"بن سلمان" وهو يبايعه؟!

بايع الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي ووزير الداخلية السابق، صباح اليوم الأربعاء، نجل عمه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد في قصر ...