العراق : مسجد "خلافة البغدادي" على وشك السقوط2017-06-21 12:25:59
قالت القوات العراقية، الأربعاء، إنها باتت على مسافة قريبة جدا من جامع النوري في الموصل، الذي أعلن منه زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبوبكر البغدادي، دولته المزعومة قبل 3 سنوات.
وأوضحت قيادة العلميات المشتركة في بيان أن قوات مكافحة الإرهاب أصبحت على بعد 200 متر فقط من المسجد، الذي يقع في الموصل القديمة.
ولعملية استعادة المسجد النوري أهمية رمزية كبيرة، إذ تعني نصرا كبيرا للقوات العراقية، وقرب نهاية دولة “داعش “المزعومة في العراق.
وأشارت القيادة إلى قوات مكافحة الإرهاب والفرقة 16 تتقدم باتجاه حي الفاروق، فيما تتقدم قوات الشرطة الاتحادية صوب رأس الجادة وباب الجديد.
وأضافت أن قوات الرد السريع تتوغل في حي الشفاء، فيما تعمل الفرقة المدرعة التاسعة على تطهير المناطق المحررة وتفتيشها.
وتقع هذا المناطق في المدينة القديمة بالموصل التي أكمل الجيش فرض طوق عليها الثلاثاء.
وتعد المدينة القديمة آخر معاقل داعش في الموصل، التي كان التنظيم الإرهابي يعتبرها عاصمة خلافته.
وتشير تقديرات الجيش العراقي إلى أن عدد مقاتلي التنظيم المتشدد لا يزيد عن 300 انخفاضا من نحو ستة آلاف مقاتل في المدينة، عندما بدأت حملة الموصل يوم 17 أكتوبر الماضي
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