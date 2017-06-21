الشرطة الإماراتية تحبط محاولة انتحار "فيسبوكية"2017-06-21 12:16:37
أنقذت شرطة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة شابا ألمانيا حاول الانتحار نتيجة خلافات عائلية، بعدما لجأ إلى تصوير محاولته عبر فيديو على خدمة “فيسبوك مباشر”، بحسب ما أوردت صحيفة “الخليج” الإماراتية، الأربعاء.
وأفادت الصحيفة بأن شرطة الإمارة تلقت بلاغا عن المحاولة من أحد أفراد عائلة الشاب الذي شاهد الفيديو.
وقالت إن الشرطة سارعت فور تلقيها البلاغ إلى إرسال دورية إلى مكان وجود الألماني، وهو منطقة جبلية، مصطحبة قريبه صاحب البلاغ.
وتابعت الصحيفة أن عناصر الشرطة نجحوا في إنقاذ الشاب، الذي وجدته منهكا وفي حالة خطرة، جالسا في الموقع الجبلي.
واشارت إلى أن الشرطة استعانت بطائرة مروحية لإنقاذه، وجرى لاحقا نقله إلى مستشفى صقر الحكومي في رأس الخيمة.
وأكدت مصادر طبية في رأس الخيمة أن حالة الشاب مستقرة بعد تلقيه الإسعافات الأولية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو محاولة انتحار الشاب الألماني على نطاق واسع، بحسب الصحيفة.
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