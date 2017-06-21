قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تتبنى حاليا استراتيجية طموحة لتطوير منظومة المعارض تستهدف استعادة مكانة مصر على خريطة المعارض الاقليمية والدولية..مؤكدا أن الارتقاء بمنظومة المعارض يسهم فى الترويج للصناعة الوطنية وتعزيز قنوات التواصل بين المنتج والمستهلك وتحسين جودة السلع المتداولة بالسوق المحلى.

جاء ذلك خلال فعاليات توقيع عقد بين الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات وشركة المقاولون العرب اليوم لتطوير ثلاث قاعات بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بقيمة 200 مليون جنيه.. وقع الاتفاق المهندس سامى يونس رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب.

وقال قابيل إن الوزارة حريصة على الاسراع بإعادة تأهيل قاعات مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات خاصة فى أعقاب الحريق الذى تعرضت له تلك القاعات فى عام 2015 والذى سبب اضرارا كبيرة للمركز، مشيرا إلى انه تم وضع جدول زمنى لتأهيل كل قاعة على حدة بحيث يتم تشغيل القاعات التى يتم انهاء تأهيلها اولا بأول لتحقيق متطلبات خطة المعارض والمؤتمرات وتلبية احتياجات الشركات العارضة.

وأشار قابيل إلى انه تم اسناد أعمال التأهيل لشركة المقاولون العرب بالأمر المباشر بموجب موافقة مجلس الوزراء لثقة الحكومة فى الامكانات والقدرات الكبيرة التى تمتلكها الشركة لانهاء اعمال التأهيل فى اقصر وقت وبأقل تكلفة.

ومن جانبه أكد المهندس سامى يونس رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات أن الاتفاق يتضمن تطوير قاعات نفرتيتى ومنقرع وخوفو وتزويدهم بأحدث وسائل الحماية المدنية والخدمات، مشيرا إلى أن الاتفاق يأتى فى إطار اتفاق أوسع بين الجانبين بقيمة 500 مليون جنيه لتنفيذ أعمال تأهيل مركز القاهرة الدولى للموتمرات.

و فى نفس الاطار اشار المهندس محسن صلاح رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب الى ان الشركة قد بدأت بالفعل العمل داخل الموقع بعد ساعات قليلة من اندلاع الحريق فى عام 2015 وتم بالفعل وضع نظام حديث للانذار ومكافحة الحريق وتم اعتماده من الحماية المدنية، لافتاً الى ان الشركة ستتيح كافة المعدات اللازمة لانهاء اعمال التأهيل وفق الخطة الموضوعة حيث ينص الاتفاق على تسليم قاعة نفرتيتى فى مدة اقصاها 6 أشهر وقاعة منقرع 14 شهرا وقاعة خوفو 18 شهرا.