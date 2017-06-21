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هيئة كبار العلماء في السعودية ترحب باختيار محمد بن سلمان وليا للعهد
ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

هيئة كبار العلماء في السعودية ترحب باختيار محمد بن سلمان وليا للعهد

2017-06-21 12:05:56
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رحبت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء باختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع.

وقالت فى بيان لها ” إننا نرحب بهذا الاختيار الموفق لما عرف عن سموه الكريم من الحرص التام على خدمة دينه ووطنه وأمته.. كما ننوه بتأييد هيئة البيعة لهذا الاختيار الموفق وبمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد على كتاب الله وسنة رسوله وذلك دليل على ما تحظى به المملكة ولله الحمد من اجتماع للكلمة ووحدة للصف سائلين الله تعالى لسمو ولي العهد العون والتوفيق فيما أوكل إليه ولي الأمر من مهمات جسام وبإذن الله هو خير من يقوم بها.

ودعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الله فى البيان الذى أوردته وكالة الأنباء السعودية أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويبقيهما ذخرا للإسلام والمسلمين.

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