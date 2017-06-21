أعلن قاضي اتحادي في بلجيكا اليوم- الأربعاء - أن منفذ الهجوم على محطة للقطارات بالعاصمة بروكسل يحمل الجنسية المغربية ولم يكن مطلوبا على ذمة أي جرائم إرهابية.

وأضاف القاضي -حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية- أن منفذ الهجوم ركض باتجاه أحد الجنود بعد وقوع التفجير صائحا “الله أكبر” وأنه عثر بداخل حقيبته على قنابل غاز ومسامير.

وكانت الشرطة أطلقت النار على شخص يرتدي حزام ناسف ما أسفر عن مقتله وذلك بعد سماع دوي انفجار بمحطة للقطارات في بروكسل.