استعدت مديرية التموين والتجارة في محافظة شمال سيناء لعيد الفطر المبارك، وذلك بتوفير كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة بالمحافظة فتحي راشد، في تصريح اليوم الأربعاء، إنه تم توفير كافة احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أنه بالنسبة للسلع التموينية، تم الانتهاء من تسليم نحو 85% من مقررات الشهر الحالي، موضحا أنه يوجد مقررات وأرصدة تكفي لمقررات شهري يوليو وأغسطس المقبلين، إلى جانب توفير كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية؛ لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام العيد.

وأضاف راشد، أنه تم طرح كميات كبيرة من مستلزمات العيد، من لحوم ودواجن وأسماك وسكر وأرز وزيت وسمن وغيرها، مؤكدا أن الحصص آمنة ومتوافرة بكميات تكفي المواطنين وتلبي احتياجاتهم من مختلف الأنواع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى أنه تم توفير حصص إضافية من الغاز والمحروقات، كالبنزين والسولار، بخلاف الاحتياطي الإستراتيجي، وسيتم تشغيل المخابز طوال اليوم، هذا إلى جانب استمرار تشغيل سوق الجملة المركزي؛ لبيع السلع والمواد الغذائية للمواطنين، بأسعار تقل عن السوق الخارجي، مع استمرار الحملات المكثفة والرقابة على الأسواق؛ لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين.