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مقاتلة للناتو تقترب من طائرة وزير الدفاع الروسي
مقاتلة اف 18‎

مقاتلة للناتو تقترب من طائرة وزير الدفاع الروسي

2017-06-21 11:53:29
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قالت وكالة “تاس” الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء، إن طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي فوق بحر البلطيق.

وأضافت الوكالة أن مقاتلة روسية سارعت إلى التدخل، وعمدت إلى أبعادها عن طائرة الوزير.

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