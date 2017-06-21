قال رئيس وزراء كرواتيا اندريه ‏بلينكوفيتش اليوم -الأربعاء - إن بلاده ملتزمة بأهدافها الاستراتيجية ضمن ‏عضويتها في الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” ‏وكذلك لتحقيق أهداف اخرى بما في ذلك إقامة علاقات طيبة مع ‏جيرانها.‏

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وذكرت وكالة انباء “هينا” الكرواتية أن بلينكوفيتش أدلى بهذه ‏التصريحات خلال حفل استقبال نظمه الليلة الماضية للسفراء ‏والدبلوماسيين الأجانب بمناسبة يوم الدولة في كرواتيا الذي يوافق يوم 25 ‏يونيو.‏

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وأضاف بلينكوفيتش:”اننا نلتزم بأهداف سياستنا الخارجية الاستراتيجية ‏كعضو في الاتحاد الأوروبي والناتو وكدولة تريد علاقات حسن جوار ‏وتسوية لمعظم القضايا والمساهمة في السلام والأمن العالميين”،.ووجه الشكر للسفراء الأجانب على جهودهم في بناء علاقات طيبة متزايدة بين كرواتيا ‏وبلدانهم.‏

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وأكد رئيس كرواتيا حرص بلاده على الاسهام في تطوير المشروع ‏الأوروبي وأشار إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف ‏يحتاج إلى طاقة جديدة لتعزيز السياسات المشتركة.‏