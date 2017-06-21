عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اجتماعا اليوم - الاربعاء - بمقر الوزارة مع السفير سانجاي باتاتشاريا سفير الهند لدى القاهرة فى اطار الاهتمام المتواصل والجهود المبذولة لتعزيز علاقات التعاون مع شركائنا في التنمية ومن بينهم الشريك الهندي.

وأعربت الوزيرة عن أملها فى أن تشهد الفترة المقبلة تعزيزا وتعميقا للعلاقات بين البلدين وفتح أفاق جديدة للتعاون المشترك.

وبحث الجانبان زيادة الاستثمارات الهندية فى مصر والتوسع فى السوق المصرى واستفادة مصر من الخبرات الهندية لبناء قدرات الكوادر الحكومية فى مجال الاستثمار لتطوير الخدمات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين.

وأشارت الوزيرة إلى الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا.. موضحة أن الوزارة بالتنسيق مع باقى الوزارة تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية الشاملة والتى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى مختلف انحاء الجمهورية ويمكن للمستثمرين الهنديين الاستثمار فيها ومنها مشروعات قومية كبرى مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض السفير الهندى تطورات مشروع مركز التميز التكنولوجى بجامعة الأزهر والمتوقع بدء تجهيزه فى اغسطس المقبل بالمعدات التكنولوجيه الهندية.

وتطرق الجانبان إلى المنح الدراسية والدورات التدريبية المقدمة من الحكومة الهندية من خلال برنامج التعاون الفني ولاقتصادي ITEC حيث تم إيفاد 160 من العاملين بالجهاز الحكومي المصري لتلقي برامج تدريبية قصيرة الأجل بالهند في مجالات: الإدارة الحكومية، و السياسة العامة، وتكنولوجيا المعلومات.