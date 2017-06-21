تستعد ماكدونالدز مصر لإطلاق حملة تفاعلية جديدة ومبتكرة على موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، تحت عنوان ” من حقك تعرف ” للرد من خلالها على كافة الأسئلة التي تدور في أذهان عشاق ماكدونالدز أو يثيرها الآباء والأمهات حول جودة وسلامة الوجبات. كما تتطرق الشركة من خلال أسئلة وإجابات مستفيضة إلى طرق التأكد من اتباع جميع الموردين لمعايير ماكدونالدز العالمية مما يساهم في زيادة الوعي بمصادر الغذاء وجودة المكونات المستخدمة ومعايير السلامة التي تتبعها الشركة، وغيرها من الأسئلة التي يطرحها المستهلكين في كافة مدن ومحافظات مصر.

وتعد شركة ماكدونالدز هي أول شركة وجبات سريعة تقوم بإطلاق تلك الحملة عالمياً وإقليمياً ومحلياً وذلك في إطار إيمانها بأهمية الشفافية والمصداقية مع كافة المستهلكين، ولزيادة التفاعل المباشر بين الشركة وعملائها. كما تأتي الخطوة استكمالاً لسياسة “الباب المفتوح” التي تم إطلاقها منذ عدة سنوات والتي تتيح للمستهلكين فرصة الدخول إلى مطابخ الفروع المختلفة للتعرف على معايير الجودة والسلامة التي تتبعها الشركة في مختلف مراحل إعداد الوجبات ، وذلك تماشياً مع سياسة ماكدونالدز العالمية والتي تضع سلامة وجودة منتجاتها على رأس الأولويات والاهتمامات.

صرح علاء فتحي-المدير العام لشركة مانفودز مصر - أن حملة ” من حقك تعرف ” الجديدة هي الأولى من نوعها في مجال الوجبات السريعة و التي تنقسم الي مرحلتين: الأولي هي نشر إجابات جميع الأسئلة التي تدور بين المستهلكين وخاصة الأمهات والآباء والتي تتناول العديد من القضايا منها المواد الخام المستخدمة والموردين والأبحاث والدراسات والأبحاث العالمية التي أجريت على الوجبت السريعة وغيرها من الاستفسارات الهامة. في حين تتيح المرحلة الثانية للمستهلكين طرح كافة التساؤلات التي ترد على أذهانهم لتقوم شركة ماكدونالدز مصر بالرد على كل تلك الاسئلة المطروحة أي ما كانت.

وقال إن هذه الحملة تساهم في إزالة أي شكوك المستهلكين وطمأنتهم حول كل شيء يتعلق بمطاعم ماكدونالدز بداية من التساؤلات المرتبطة بالموردين او طرق تحضير الأطعمة بما يضمن سلامتها وجودتها، او حتى الشائعات التي يرددها البعض، خاصة سلسلة مطاعم ماكدونالدز تخدم أكثر من 60،000 مستهلك في مصر يومياً من خلال 96 فرعا في مختلف محافظات الجمهورية.