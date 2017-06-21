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إسرائيل تكشف حقيقة الانفجار الضخم قرب غزة
انفجار في اسرائيل

إسرائيل تكشف حقيقة الانفجار الضخم قرب غزة

2017-06-21 11:46:39
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نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يكون الانفجار الهائل الذي هز المناطق الحدودية لقطاع غزة ناجم عن تفجير أحد أنفاق المقاومة.

وأكد الجيش أنه نفذ بعد السادسة والنصف من مساء أمس الثلاثاء بقليل، تفجيرا في محيط ‘كيسوفيم’ على حدود قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال أن ‘الحديث عن نشاط عملاني روتيني’.

وكان انفجار هائل هز المناطق الحدودية لقطاع غزة شرق القرارة، الأمر الذي أحدث إرباكا في صفوف المواطنين في ظل التوتر والخشية من تفجر الأوضاع بسبب أزمة الكهرباء.

ويعاني القطاع من أزمة في الكهرباء خاصة بعد أن قلصت سلطات الاحتلال كمية الكهرباء المخصصة للقطاع، زاعمة أنها فعلت ذلك بضغط من السلطة الفلسطينية.

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