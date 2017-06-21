أكد الدكتور نايف العساكر الباحث السياسي السعودي، أن الشعب السعودي تقبل بترحاب قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، موضحا أن “الأسرة الحاكمة السعودية تعيش لحمة قوية”.

وأعلن العساكر من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأربعاء، أن مبايعة الأمير محمد بن نايف للأمير محمد بن سلمان ولي العهد هو أفضل رد على أعداء السعودية، مشيرا إلى أن السعودية لا تعتمد في “أن الدولة السعودية لم تكن في يوم من الأيام على الانقلابات مثل بعض الدول المجاورة التي ينقلب فيها الأبن على أبيه.. بل انتقل الحكم بسلاسة”.

وأعلن أن الأمير محمد بن سلمان يحظى بشعبية كبيرة في المملكة السعودية والأسرة الحاكمة، مؤكدا أنه نجح في إدارة العديد من الملفات الاقتصادية والعسكرية والأمنية والسياسية حيث “أنقذ البلاد من كارثة” – على حد قوله.

وتوقع أن يشتد الحصار على الجماعات الإرهابية والممولين لها بالشرق الأوسط عقب تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، موضحا أن محمد بن سلمان عرف بصارمته وقوته في التصدي لجماعة الإخوان المسلمين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أصدر فجر اليوم أمرا ملكيا بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية، وتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.