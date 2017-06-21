صحيفة: تويتر يكشف العلاقة بين السعوديين والقيادة بعد إعفاء ولي العهد2017-06-21 11:39:39
ذكرت صحيفة “سبق” السعودية، اليوم الأربعاء، أن هاشتاج #شكرا_محمد_بن_نايف، سجل (92.621) مشاركة بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي خلال 60 دقيقة، بعد الأمر الملكي الذي صدر اليوم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية.
وسجل هاشتاج #شكرا_قاهر_الإرهاب “2.619.480” مشاركة، وسجل وسم “#لن_ننساك_محمد_بن_نايف” (190.712) مشاركة، وسجل وسم “#أبايع_محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد” (183.680) مشاركة، وأما وسم #محمد_بن_سلمان_ولي_العهد فقد سجل (7.088.763) مشاركة.
وبحسب الصحيفة، عكست مشاركات السعوديين في الهاشتاجات الخمسة التي اختارتها “سبق” صورةً تجسد العلاقة الفريدة والقوية بين الشعب والقيادة، وأنهم على قلب واحد، آمنين في هذا الوطن تحت قيادته الحكيمة.
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