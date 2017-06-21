 Moheet on google
الأربعاء 21 يونيو 2017 12:46 مساءً
روابط سريعة
صحيفة: تويتر يكشف العلاقة بين السعوديين والقيادة بعد إعفاء ولي العهد
لأمير محمد بن نايف ولي عهد المملكة العربية السعودية

صحيفة: تويتر يكشف العلاقة بين السعوديين والقيادة بعد إعفاء ولي العهد

2017-06-21 11:39:39
متابعات

ذكرت صحيفة “سبق” السعودية، اليوم الأربعاء، أن هاشتاج #شكرا_محمد_بن_نايف، سجل (92.621) مشاركة بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي خلال 60 دقيقة، بعد الأمر الملكي الذي صدر اليوم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية.

وسجل هاشتاج #شكرا_قاهر_الإرهاب “2.619.480” مشاركة، وسجل وسم “#لن_ننساك_محمد_بن_نايف” (190.712) مشاركة، وسجل وسم “#أبايع_محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد” (183.680) مشاركة، وأما وسم #محمد_بن_سلمان_ولي_العهد فقد سجل (7.088.763) مشاركة.

وبحسب الصحيفة، عكست مشاركات السعوديين في الهاشتاجات الخمسة التي اختارتها “سبق” صورةً تجسد العلاقة الفريدة والقوية بين الشعب والقيادة، وأنهم على قلب واحد، آمنين في هذا الوطن تحت قيادته الحكيمة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3