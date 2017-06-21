نشرت الفنانة “درة” عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، البرومو الدعائي لفيلم “عنترة ابن ابن ابن شداد”، والذي طرحته الشركة المنتجة، والمنتظر عرضه في موسم عيد الفطر المبارك.

ويجسد محمد هنيدي بطل الفيلم شخصية حفيد “عنترة العبسى”، الذي يتصارع مع “أسد الرجال” ويجسده الفنان خالد سرحان، للفوز بجميلة القبيلة تجسدها درة، ويأخذ الفيلم الطابع الكوميدى طوال أحداثه التى تدور في عصر التطور التكنولوجي.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد هنيدي ودرة ولطفي لبيب وباسم السمرة وحمدي الميرغني، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.