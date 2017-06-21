 Moheet on google
الأربعاء 21 يونيو 2017 02:15 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو.. «درة» تروج لفيلم «عنترة ابن ابن ابن شداد»
الفنانة درة التونسية

بالفيديو.. «درة» تروج لفيلم «عنترة ابن ابن ابن شداد»

2017-06-21 13:45:05

نشرت الفنانة “درة” عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، البرومو الدعائي لفيلم “عنترة ابن ابن ابن شداد”، والذي طرحته الشركة المنتجة، والمنتظر عرضه في موسم عيد الفطر المبارك.

ويجسد محمد هنيدي بطل الفيلم شخصية حفيد “عنترة العبسى”، الذي يتصارع مع “أسد الرجال” ويجسده الفنان خالد سرحان، للفوز بجميلة القبيلة تجسدها درة، ويأخذ الفيلم الطابع الكوميدى طوال أحداثه التى تدور في عصر التطور التكنولوجي.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد هنيدي ودرة ولطفي لبيب وباسم السمرة وحمدي الميرغني، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3