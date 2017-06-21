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الأربعاء 21 يونيو 2017 11:06 صباحاً
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بدء اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة قرار الرئيس بزيادة دعم التموين
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

بدء اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة قرار الرئيس بزيادة دعم التموين

2017-06-21 11:06:18
وكالات

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود الحكومة فى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الخدمات التى توفرها للمواطنين، خاصة بعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محدودى الدخل، برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات وزيادة الدعم ببطاقات التموين لـ50 جنيها.
كما يعقد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، لقاء مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، ومحافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط، لمتابعة عدد من المطالب المتعلقة بالمحافظة.

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