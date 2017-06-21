بالفيديو.. صابرين: صدمت لتجسيد زينب الغزالي في «الجماعة 2».. وقبلت الدور من أجل المؤلف

قالت الفنانة صابرين، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «كل يوم» المذاع على قناة «أون لايف»، أن تجسدها لشخصية زينب الغزالي في «الجماعة 2» كانت صدمة لها، موضحة أن السبب الحقيقي وراء قبولها للدور هو لأنه من كتابة المؤلف والسيناريست الكبير وحيد حامد ونجاح الجزء الأول للمسلسل.

وأضافت «صابرين» أن المؤلف وحيد حامد كفى ووفى بعهده، مشيرة إلى أنه قرأ أكثر من 500 كتاب عن جماعة الإخوان وأعطاه لفريق عمل المسلسل في ملخص بسيط ليكون سهل بالنسبة لهم.