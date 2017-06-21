أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن الشرطة الوطنية اعتقلت ثلاثة أشخاص، بينهم عضو في تنظيم “داعش” المتطرف.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن عملية مداهمة منزل المتهمين جرت فجر الأربعاء في مدريد، مشيرا إلى أن المتهم الرئيسي (32 عاما) من أصول مغربية يعتبر “خطرا جدا” ويشكل “خطرا واضحا على أمن البلاد”.

وضبط خلال العملية الأمنية عدد ضخم من المواد الدعائية التي تحرض على العنف ومخططات لتنفيذ هجمات إرهابية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الشخصين الآخرين (33 و38 عاما) كانا مقيمين مع المتهم الرئيسي، وهما في بداية مشوار الانضمام للتنظيم المتطرف.

وأضاف بيان الداخلية الإسبانية أن المتهم الرئيسي كانت تظهر عليه علامات التطرف القصوى كالتي وصل إليها منفذو الهجمات الأخيرة في بريطانيا أو فرنسا.

كما حاول، حسب البيان، تجنيد بعض الأشخاص من محيطه بغرض القيام بهجمات إرهابية داخل إسبانيا.

وكانت مدريد قد رفعت درجة الخطر الإرهابي في البلاد في يونيو عام 2015 إلى المستوى الرابع من أصل 5 مستويات، وتمكنت القوات الأمنية من اعتقال 172 شخصا للاشتباه بتورطهم في الأنشطة الإرهابية.