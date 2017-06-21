هاني سلامة: حرصت على تقديم مشهد الحريق بدون «دوبلير» لأنني أحترم الجمهور2017-06-21 10:49:59
قال هاني سلامة إنه حرص جدًا على تنفيذ مشهد إنقاذ طفلة من الحريق إذ إنه دخل وسط النار لإنقاذها، وذلك في إحدى مشاهد الحلقة 25 من مسلسل “طاقة نور”. ورفض هاني الاستعانة بـ”دوبلير” في هذا المشهد نهائيًا رغم خطورته ولكنه أصر على تنفيذ المشاهد بنفسه حتى يكون أكثر مصداقية لدى المشاهدين.
وأكد سلامة أن المخرج رؤوف عبد العزيز طلب منه الاستعانة بدوبلير خوفاً عليه خاصة أنه لم يكن ظاهر للمشاهدين بشكل واضح ولكنه يصر علي تنفيذها لكونه يحترم جمهوره فيما يقدمه.
يشار إلي أن مسلسل “طاقة نور” بطولة هاني سلامة وصلاح عبد الله وحنان مطاوع وأحمد حلاوة وميس حمدان ووليد فواز وإيهاب فهمي وعايدة رياض وأشرف عبد الغفور وصفاء جلال وهيدي كرم ومحمد أبو الوفا ونضال نجم وحمزة العيلي وجيهان خليل، ومن الشاب محمد ناصر وهند عبد الحليم، تأليف حسان دهشان، ومدير تصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز.
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