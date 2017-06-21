هاجم مساعد المدير الفني لفريق كرة القدم “الاتحاد السكندري” مجدي عبد العاطي، وائل جمعة مدافع النادي الأهلي سابقا ومحلل المباريات بقناة “بي أن سبورت” الرياضية القطرية، بسبب صمته أثناء انتقاد مذيع “بي أن سبورت” لأداء المدير الفني للنادي الأهلي حسام البدري.

وقال عبد العاطي من خلال تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “مفهمتش صمت وائل جمعه ومذيع بي ان سبورت بيوصف كابتن حسام البدري بالجهل وهو قاعد ولا فارق معاه اللي بيتقال وكمان بيقول اعتقد اداره الأهلي هي اللي قالتله يعمل كده الحقيقه هي مش ادارة الأهلي هو مصر كلها لو مكانه كانت هتعمل كده”.

وأضاف: “أنا معنديش مشكله انك تفضل تشتغل في قناة مملوكه لبلد بلدك عندها مشاكل معاها ده قرار شخصي وكل واحد ادري بظروفه ومقدرش ألومك علي ده لكن لما تبقي موجود في استوديو مدربك السابق ومدرب النادي اللي عمل اسمك وانت حملت شارة الكابتن فيه حد يبقي بيغلط فيه وانت قاعد ومتردش وكمان تدلو بدلوك دي اللي كانت مفاجأة بالنسبالي وسقطه كبيره في حقك وحق النادي عليك !!”.

وكان “الوداد” المغربي قد فاز على النادي “الأهلي” بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع بينهما بإستاد “محمد الخامس” بمدينة “الدار البيضاء” في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.