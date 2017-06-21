وضع نادي برشلونة الإسباني حدًا للإشاعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية عن اقتراب نجم وسط الفريق “إيفيان راكيتيتش”، من مغادرة ملعب الكامب نو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

كانت تقارير صحفية قد أكدت منذ عدة أيام عن نية نادي يوفنتوس الإيطالي حامل لقب الدوري الإيطالي “الكالشيو” الدخول في مفاوضات جادة مع نظيره الكاتلوني من أجل الحصول على توقيع اللاعب الدولي الكرواتي.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية، أن مسؤولي نادي برشلونة يرفضون نهائيًا التخلي عن خدمات راكيتيتش نظراً لحاجة الفريق إليه خلال منافسات الموسم الجديد الذي سينطلق في شهر أغسطس المُقبل.

أشارت التقارير إلى أن، المدرب الجديد للبرسا “إيرنيستو فاليفردي”، أبلغ إدارة ناديه بضرورة الحفاظ على راكيتيتش صاحب الـ 29 عامًا، حيث سيكون للاعب دوراً كبيراً مع الفريق في الموسم الجديد.