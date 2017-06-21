كريستيانو رونالدو يعيد النظر فى مستقبله مع ريال مدريد2017-06-21 10:52:41
أفادت تقارير إعلامية أن الأحداث الساخنة بشأن اتخاذ اللاعب كريستيانو رونالدو مهاجم ونجم نادي ريال مدريد الإسباني قراراً بالرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ستهدأ في الأيام القليلة القادمة.
وقالت صحيفة “آس” الإسبانية إن اللاعب الدولي البرتغالي بدأ مرحلة إعادة التفكير في القرار الذي اتخذه مؤخراً بالخروج من ملعب سانتياجو برنابيو بعد تعرضه لهجوم كبير من الإعلام الإسباني على هامش اتهامه بالتهرب من تسديد مبلغ أكثر من 14 مليون يورو للضرائب الإسبانية.
وذكرت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي خرج في عدة مقابلات مع وسائل الإعلام الإسبانية المختلفة من أجل الدفاع عن صاروخ ماديرا، وهو الشيء الذي جعل اللاعب يُفكِّر في البقاء مع الفريق بالموسم المُقبل.
و كان بيريز -الذي حصل على رئاسة ريال مدريد حتى 2021 بالتزكية- تحدث عن رونالدو في برنامج “الترانزيستور” على إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية قائلاً ” رونالدو ليس الرجل الذي يذهب خلف المال. إنه يشعر بالأذى وقد يكون على حق، لأنه لم يحاول إلحاق الأذى بأي أحد.. كريستيانو ليس عملاً تجارياً، إنه جزء من تاريخ ريال مدريد “.
وأشارت “آس” إلى أن تلك الكلمات كانت لها أثر إيجابي على عقلية رونالدو الذي يتواجد مع منتخب البرتغال في بطولة كأس القارات في روسيا حالياً، ليخبر زملاءه في المنتخب بأنه سيعيد تدوير القرار الذي اتخذه في رأسه من جديد.
من ناحية أخرى ، ينوى زين الدين زيدان المدير الفني الفرنسي لريال مدريد الجلوس مع رونالدو من أجل الحديث معه بشأن هذا القرار بعد عودته من العطلة الصيفية وعودة الدون من كأس القارات لبحث الأمر.
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