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البترول: "شل" العالمية تخطط لزيادة إنتاجها بالصحراء الغربية والبحر المتوسط
طارق الملا وزير البترول

البترول: "شل" العالمية تخطط لزيادة إنتاجها بالصحراء الغربية والبحر المتوسط

2017-06-21 10:39:59
أ ش أ

حث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع المهندس سامي إسكندر نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية، والمهندس جاسر حنطر رئيس شركة شل مصر، خطط عمل الشركة الحالية وخلال الفترة القادمة والفرص المتاحة في مجالات البحث وتنمية الحقول وحفر آبار جديدة في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية والبحر المتوسط.
تم خلال اللقاء بحث برامج عمل الشركة في منطقة الصحراء الغربية والإسراع في وضع كشف BTE-2 على الإنتاج في أقرب فرصة، وتكثيف أعمال البحث في المناطق الجديدة في ظل الاحتمالات الجيدة لإنتاج المزيد من البترول والغاز من هذه المنطقة، حيث تخطط الشركة إلى زيادة إنتاجها من منطقة الصحراء الغربية ومن الطبقات العميقة بمنطقة رشيد بالبحر المتوسط.
وأوضح وزير البترول أن شركة شل تُعد من أهم وأكبر منتجي البترول بمنطقة الصحراء الغربية، لافتاً إلى أنها فازت مؤخراً في المزايدة الأخيرة لهيئة البترول للبحث عن البترول والغاز بمنطقة امتياز شمال أم بركة بالصحراء الغربية، وسيتم عرض الاتفاقية على مجلس النواب واتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لتوقيعها.
بدوره، أكد المهندس سامي إسكندر أن الفترة القادمة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع البترول في ظل وجود العديد من الفرص الجيدة للاستثمار في مصر خاصة بعد الاكتشافات الجديدة التي تحققت سواء في منطقة البحر المتوسط أو الصحراء الغربية.

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