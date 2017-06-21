معهد الفلك: مصر تشهد صباح اليوم لحظة الانقلاب الصيفى2017-06-21 10:38:11
صرح الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه فى تمام الساعة السادسة و24 دقيقة صباح اليوم بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة حدثت لحظة “الانقلاب الصيفى ” فى مصر والمنطقة العربية وكامل دول النصف الشمالى من الكرة الارضية والذى يعد أحد 4 انقلابات شمسية تشهدها الكرة الارضية كل عام ” انقلابين صيفى وشتائى واعتدالين ربيعى وخريفى “.
وقال عودة فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم إن اليوم الاربعاء هو اليوم الاطول من حيث عدد ساعات النهار حيث تظل الشمس مشرقة على مدى 17 ساعة والليلة المقبلة ” ليلة الخميس ” هى الاقصر فى طولها ، لافتا الى ان حدوث لحظة الانقلاب الصيفى تعلن ذروة فصل الصيف فلكيا وعدد أيامه هذا العام 93 يوما و 39 ساعة و39 دقيقة .
واكد انه لا يوجد ارتباط فلكى بين حدوث الانقلابين الشمسيين الصيفى والشتوى ودرجة حرارة الطقس حيث ان الصيف والشتاء ينشأن نتيجة إنحراف محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23 درجة ونصف وليس بسبب قرب أو بعد كوكب الأرض عن الشمس .
ومن جانبه أشار الدكتور أشرف لطيف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد الى ان الانقلاب الصيفى هو واحد من أربع ظواهر فلكية أخرى ذات علاقة وثيقة بالفصول الأربعة وانه في يوم بدء الانقلاب الصيفي تصل الشمس في السماء إلى أعلى نقطة ممكنة لها عن مستوي خط الاستواء فتكون أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان الواقع 23 ونصف درجة شمال خط الاستواء والذى يعبر معظم دول المنطقة العربية ودول نصف الكرة الشمالى .
واوضح ان اسم الظاهرة” الانقلاب الصيفى ” يرجع إلى كلمة solstitium اللاتينية، التي تعني “الشمس لا تزال قائمة”، وتحدث عندما تقف الشمس شمالا عند مدار السرطان، ثم تعود مرة أخرى جنوبا، مما يعني أن الأيام ستبدأ ساعاتها فى التناقص عن المعتاد في نصف الكرة الشمالي..
واوضح ان اسم الظاهرة” الانقلاب الصيفى ” يرجع إلى كلمة solstitium اللاتينية، التي تعني “الشمس لا تزال قائمة”، وتحدث عندما تقف الشمس شمالا عند مدار السرطان، ثم تعود مرة أخرى جنوبا، مما يعني أن الأيام ستبدأ ساعاتها فى التناقص عن المعتاد في نصف الكرة الشمالي.
واضاف تادرس ان الشمس بعد تجاوزها لحظة الانقلاب الصيفى تبدأ حركتها الظاهرية فى الاتجاه تدريجيا نحو الجنوب ويتناقص ميل اشعتها حتى يبلغ الصفر حول يوم 23 من شهر سبتمبر القادم ، وهو يوم الاعتدال الخريفى فى مصر والمنطقة العربية ودول نصف الكرة الشمالى وفيه تتعامد اشعة الشمس على خط الاستواء تماما ويتساوى طول الليل والنهار لجميع الاماكن على سطح الكرة الارضية
-
"داعش" يخترق موقع الجيش الأرجنتيني
قال الجيش الأرجنتيني أمس الاثنين إن متسللين اخترقوا موقعه الإلكتروني ونشروا عليه صورا يعتقد أنها لأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي. وجاء في الصفحة التي شاهدتها رويترز ...Tue, 20 Jun 2017 07:05:02 GMT
-
خفض 16ميجا من إمدادت الكهرباء الإسرائيلية لغزة
أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية خفضت صباح الثلاثاء، 8 ميغاواط إضافية من إمدادات الكهرباء. وقالت السلطة، التي تديرها حركة حماس، في بيان ...Tue, 20 Jun 2017 11:07:57 GMT
-
وزير الأوقاف: الوزارة تسيطر بشكل كامل على جميع المساجد
أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة سيطرة الوزارة بشكل كامل على جميع المساجد والتصدي للحالات الفردية لمحاولة استغلال منابر المساجد سياسيا أو حزبيا أو اختطاف ...Tue, 20 Jun 2017 10:30:09 GMT
-
غادة والي: تعليمات لتعديل قيم المعاشات ليتم الصرف أول يوليو
أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليماتها إلى قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمينات والمعاشات الحكومي والعام والخاص ببدء العمل فورا في حساب ...Tue, 20 Jun 2017 06:51:02 GMT
-
الاحتلال الإسرائيلي يخفض 8 ميجاوات من إمدادات الكهرباء لغزة
شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين بتخفيض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة المحاصر، وذلك بعد أن قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية ...Mon, 19 Jun 2017 12:33:43 GMT
-
"الأسد" يطلق مشروع "الإصلاح الإداري" وينتقد المسئولين
أطلق الرئيس السوري بشار الأسد “المشروع الوطني للإصلاح الإداري” الذي يهدف لخلق منهجية واحدة ومتجانسة لكل الوزارات عبر مركز “القياس والدعم الإداري” ومرصد ...Wed, 21 Jun 2017 01:56:01 GMT
-
الجيش اليمني يحبط هجومًا في مدينة تعز
أحبط الجيش اليمني، فجر اليوم الأحد، هجومًا للميليشيات الانقلابية غرب مدينة تعز، وسط اليمن، وفق وكالة الأنباء السعودية، “واس”. وقال المركز الإعلامي لقيادة محور ...Sun, 18 Jun 2017 08:32:26 GMT
-
إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة ...Sun, 18 Jun 2017 09:01:28 GMT
-
كوريا الشمالية تتجسس على مواقع منظومة "ثاد" لدى جارتها
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه عثر على طائرة بدون طيار شمال شرق البلاد، وقال إن كوريا الشمالية كانت تستكشف المنطقة المخصصة لنشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي ...Wed, 21 Jun 2017 07:04:21 GMT