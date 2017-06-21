تصدر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الأربعاء، حكمها فى الاستئناف المقدم من الحارس القضائى على فهمى، على حكم محكمة أول درجة بإنهاء فرض الحراسة على ممتلكات الفنان الراحل محرم فؤاد.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قد قضت بإنهاء فرض الحراسة القضائية على ممتلكات الفنان الراحل محرم فؤاد، وحملت الدعوى رقم 3211 لسنة 2016 مستعجل القاهرة بعابدين، واختصمت الحارس القضائى على فهمى على، وطالبته بإنهاء فرض الحراسة على جراج أسفل برج اليمامة سنتر، وتسليمه لهم.