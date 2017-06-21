بالفيديو..شاهد ماذا قال بن نايف لـ"بن سلمان" وهو يبايعه؟!

بايع الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي ووزير الداخلية السابق، صباح اليوم الأربعاء، نجل عمه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد في قصر الصفا بمكة المكرمة.

ونشرت وسائل الإعلام السعودية مقطع فيديو لمبايعة بن نايف لولي العهد الجديد، في أول لقاء بعد الأمر الملكي، قائلا: “نبايعك على كتاب اللَّهِ وسنه رسوله صلى اللَّهِ عليه وسلم في المنشط والمكره إن شاء الله”.

وأضاف: “اللَّهِ يعينك .. نحن سنرتاح الحين وأنت اللَّه يعينك”.

ورد الأمير محمد بن سلمان بقوله : “لا نستغني عّن توجيهاتكم طال عمرك ونصحكم اللَّهِ يعزكم”.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد قبل يدي الأمير محمد بن نايف فِي بداية اللقاء في مشهد أبرز تلاحم أفراد الأسرة المالكة، وفقا لما نشرته صحيفة «سبق» السعودية.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر قرارا ملكيا بإعفاء ولي العهد الأمير محمد بن نايف من منصبه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقرر الملك سلمان بن عبد العزيز تعيين نجله محمد بن سلمان وليا للعهد بدلا من محمد بن نايف.

وصوت 31 عضوًا من أصل 34 في هيئة البيعة لاختيار محمد بن سلمان وليًا للعهد في السعودية.

ودعا الملك سلمان إلى مبايعة نجله وليًا للعهد بعد صلاة تراويح اليوم الأربعاء بقصر الصفا في مكة المكرمة.

وقد تضمن الأمر الملكي، حسب وكالة «واس»، تعديل الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي: « يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس».

وقال الديوان الملكي في بيان له إنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 160 ) بتاريخ 10 / 6 / 1436هـ ، والمؤيد من الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة لاختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ليكون وليًا لولي العهد .

وأضاف البيان الملكي بأنه “بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت :

أولًا : يعفى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية .

ثانيًا : اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليًا للعهد، وتعيين سموه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى .

ثالثًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

وبموجب الأمر الملكي تم إعفاء عبد الرحمن بن علي الربيعان نائب وزير الداخلية من منصبه، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير وتعيين الدكتور أحمد بن محمد السالم نائبا لوزير الداخلية بمرتبة وزير.

وكان السالم يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية.

وصدر أمر ملكي بإعفاء ناصر بن عبد العزيز الداود المستشار بالديوان الملكي من منصبه، وتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية بمرتبة وزير.