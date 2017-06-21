أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس المجلس بشدة مقتل فتاة مسلمة مصرية في حادث عنصري بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية .

وأكد مجلس حكماء المسلمين - فى بيان له اليوم - على ضرورة التصدي بحسم لظاهرة الإسلاموفوبيا التي بدأت تتمدد في الغرب، محذرا من تطور ظاهرة الخوف من الإسلام «الإسلاموفوبيا»، إلى «الدينوفوبيا»، أو الخوف من كل ما يتعلق بالدين على مستوى العالم خلال الفترة المقبلة .

ودعا المجلس القيادات الدينية حول العالم إلى العمل معا من أجل ترسيخ قيم المواطنة والتعايش والسلام، مشددا على ضرورة اتخاذ السلطات الغربية كافة التدابير التي تمنع تكرار مثل هذه الحوادث ضد المدنيين الآمنين، كما تقدم المجلس بخالص التعازي لمصر قيادة وحكومة وشعبا ولأسرة الضحية، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلون .