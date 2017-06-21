بعد حظر 14 عاما.. الصين تستأنف استيراد لحوم الأبقار الأمريكية2017-06-21 10:22:01
أعلنت الصين انها بدأت منذ امس الثلاثاء استيراد لحوم الابقار الامريكية ليتم رفع الحظر علي دخول واردات اللحوم الأمريكية إلى أسواق الصين والذي كانت فرضته عام 2003 بعد تفشي مرض جنون البقر فى الماشية الامريكية.
وتأتى هذه الخطوة من الصين وفاء بتعهداتها بشأن تنفيذ “خطة عمل المائة يوم الامريكية-الصينية” التى تم الاتفاق عليها بين القيادتين الصينية والامريكية خلال قمة فلوريدا فى شهر ابريل الماضى بهدف معالجة الاختلالات في الميزان التجاري بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين اول وثانى اكبر اقتصادات العالم.
كانت الادارة العامة الصينية للرقابة على الجودة والتفتيش والحجر الصحى قد نشرت امس على موقعها على الانترنت قرار رفع الحظر والسماح باستئناف استيراد لحوم البقر الامريكية مع التفاصيل الخاصة بمعايير الجودة والحجر الصحى الصينية المطلوبة والتى من ضمنها شروط أن يكون عمر الأبقار التى يأتى منها اللحم أقل من 30 شهرا وان يتم تسجيل مستوردي تلك اللحوم لدي السلطات الصينية المختصة.
ومن ضمن الشروط الصينية ان تكون لحوم البقر المستوردة من الولايات المتحدة معروفة المصدر حيث ينبغى ان يكون مصدرها أبقار ولدت وتم تربيتها وذبحها في الولايات المتحدة أوان تكون من ماشية تم استيرادها من كندا أو المكسيك قبل ذبحها في الولايات المتحدة.
وتشمل المعايير الصينية حظر ذرية الماشية التى اصيبت أو يشتبه في انها اصيبت بمرض جنون البقر فضلا عن تفاصيل أخرى تتعلق بانواع العقاقير البيطرية التى تناولتها الماشية طوال فترة حياتها وبعض القواعد المتعلقة بالتعبئة والتغليف والشحن.
يذكر انه قبل الحظر كانت الولايات المتحدة أكبر مورد للحوم الابقار الى السوق الصينية.
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