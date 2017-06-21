رصدت الأقمار الاستطلاعية الأمريكية نشاطا في ميدان للتجارب النووية في كوريا الشمالية، قد يدل على تحضيرات بيونج يانج لتجربة نووية جديدة، حسبما أفادت شبكة “سي أن أن” الإعلامية نقلا عن مصادرها.

وأفادت “سي أن أن” بأن عمالا كوريين كانوا يقومون بأعمال عند مدخل أحد الميادين للتجارب تحت الأرض.

وأشارت مصادر “سي أن أن” إلى أن الاستخبارات الأمريكية، لم تصل بعد إلى الاستنتاج النهائي حول ما إذا ستقوم كوريا الشمالية بتجربة نووية جديدة، لكنها تعتقد بأن بيونج يانج مستعدة لمثل هذه التجربة.

ولم تستبعد أن التجربة المحتملة ستجري بالتزامن مع جلسة الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، التي ستعقد في واشنطن، اليوم الأربعاء، على مستوى وزراء الخارجية والدفاع.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تدعو الصين إلى الضغط على كوريا الشمالية من أجل الحد من نشاطها في مجال التجارب النووية والصاروخية، التي كثفت بيونج يانج وتيرتها في الفترة الأخيرة.