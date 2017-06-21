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بالفيديو.. هالة صدقي: لم استخدم المؤثرات الجمالية لشخصية "حياة النفوس".. وذوق الرجالة انحدر
هالة صدقي

بالفيديو.. هالة صدقي: لم استخدم المؤثرات الجمالية لشخصية "حياة النفوس".. وذوق الرجالة انحدر

2017-06-21 10:33:27

قالت الفنانة هالة صدقى، فى تصريحات تليفزيونية، إنها قدمت دورًا يظهر شخصية غير مرغوبة وغير محبوبة فى مسلسل “عفاريت عدلى علام” أمام الفنان الكبير عادل إمام، ودورها حتم عليها عدم استخدام المؤثرات الجمالية التى تجعلها تحظى بالجاذبية ولكن دورها حظى بمتابعة كبيرة من المشاهدين والقبول لدى المجتمع وهو يُعد نجاحًا كبيرًا.

وأضافت “صدقى”، أنها استخدمت فى المسلسل طبقة صوت مختلفة ومزعجة تجعل الجميع ينفر منها لتقديم الشخصية التى تجسدها بكل مهنية وبصورة كبيرة، مضيفة، أن الفنان عادل إمام طلب إدخال تعديلات على شكلها لزيادة القبح والتنفير منها والتماس الأعذار لزوجها فى المسلسل.

وأوضحت أن كثيراً ما تضع المكياج ولا تحظى بالإشادة من الرجال ولكن هذا الشكر الغريب والعجيب والمنفر جعل الرجال يشيدون بها، قائلة: “لاحظت أن ذوق الرجالة انحدر”.



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