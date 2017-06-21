عرض برنامج “8 الصبح”، المذاع على فضائية “dmc”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة والعملات في السوق اليوم، الأربعاء.

وسجلت أسعار الخضراوات “الطماطم 4 جنيه للكيلو، الجزر 3 جنيهات، الباذنجان 5 جنيهات، الفلفل الألوان 9 جنيها، البصل 2.75 جنيه، البطاطس 2.75 جنيه، الفلفل البلدي 7 جنيهات، الفاصوليا 4 جنيهات، الملوخية 3 جنيهات، البروكلي 5 جنيهات، الثوم 17 جنيها، والكوسة 4 جنيهات”.

وسجَّلت أسعار الفاكهة: “البرتقال البلدي 7 جنيهات، الفراولة 7 جنيهات، التفاح الأمريكي 17 جنيها، الجوافة 14 جنيها، الخوخ 7 جنيهات، الموز بلدي 12 جنيها، كاكا 8 جنيهات، والكنتالوب 5.50 جنيه”.

وسجَّلت أسعار السلع الرمضانية: “تين مجفف 400 جرام 37.50 جنيه، كيلو لوز مقشر 200 جنيه، كيلو بندق مقشر 180 جنيها، عين جمل 250 جراما 57.5 جنيه، جوز الهند 55 جنيها للكيلو، الزبيب المصري 40 جنيها، الزبيب الإيراني 52.95 جنيه، القراصيا 70 جنيها، المشمشية 90 جنيها، البلح 7.5 جنيه، وقمر الدين 400 جرام 17 جنيها”.

