في جورجيا أول تعليق من ترامب على فوز الجمهورية "كارين هاندل" بمقعد الكونجرس

أعلنت قناة “CNN”، عن فوز الحزب الجمهوري في اثنين من الدوائر الانتخابية، في الانتخابات الخاصة لمجلس النواب، التي جرت أمس الثلاثاء.

والحديث هنا يدور حول اثنين فقط من المقاعد البرلمانية من أصل 538 مقعدا في الكونغرس الأمريكي. لذلك فأن الانتخابات لا يمكن أن تؤثر على ميزان القوى في الكونغرس، بمجلسيه والذي يسيطر الجمهوريون عليهما.

ومع ذلك، اعتبرت الانتخابات الفرعية في هذه المناطق مؤشرا هاما على ما إذا كانت المعارضة (الديمقراطين) سوف تكون قادرة على اللعب على شعبية الرئيس الجمهوري دونالد ترامب المتدنية نسبيا والعديد من المشاكل المحيطة بإدارته.

غير أن الديمقراطيون أصيبوا بخيبة أمل. ففي جورجيا هزمت الجمهورية كارين هاندل الديمقراطي جون أوسوف، التي تضم عددا من ضواحي أتلانتا. وقد فاز الجمهوريون في هذه المنطقة على مدى 4 عقود، ولكن كان السباق الحالي بشكل خاص وسجل رقما قياسيا من حيث التكلفة لكلا المرشحين.

وفي ساوث كارولينا هزم الجمهوري رالف نورمان الديمقراطي آرشي بيرنيلا بهامش صغير.

يذكر أن مقعد نيابي في المنطقة السادسة من جورجيا قد أصبح فارغا بعد أن وافق الكونغرس على تعيين توم برايس وزيرا للصحة في حكومة ترامب.

وكان ترامب خلال الحملة الانتخابية، قد دعم المرشحين الجمهوريين بشكل كبير، وبعد الفوز قام بتهنئة كارين على صفحته على تويتر، بقوله “اهنئ كارين على فوزها في جورجيا..عمل رائع.. نحن جميعا فخورين بك”.