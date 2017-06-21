تناقش لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الأربعاء، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حيث تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبدالمعز الحفنى، بشأن عدم قدرة محطات مياه العياط فى مرحلتها الأولى، على تغطية احتياجات قرى مركز العياط، وعدم وصول المياه لبعض القرى .

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة آخر مقدم من النائب عمرو أبو اليزيد، بشأن عدم تشغيل خزان صفط اللبن، الذى لم يتم تشغيله حتى الآن، فى ظل الانقطاع المستمر لمياه الشرب، وطلب إحاطة مقدم من النائبة مى البطران، بشأن عدم الانتهاء من مشروعى مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة نزلة البطران بمحافظة الجيزة.

وتناقش اللجنة أيضا، طلب إحاطة مقدم من النائب عمرو أبو اليزيد، بشأن تسرب المياه الدائم من محطة مترو فيصل، مما ينتج عنه غرق بعض المنازل بمياه الصرف الصحى، وطلب آخر مقدم من النائب محمد العقاد، بشأن وضع ضوابط للإعلانات والآليات الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وتختتم اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عطا الله سليم بشأن امتناع هيئة المجتمعات العمرانية عن تسليم جمعية الإسكان بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية أراضى مساحتها 50 فدان.