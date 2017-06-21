طرح صباح أمس، الثلاثاء، النجم اشرف عبدالباقي تذاكر الثلاث ايام الاولي في عيد الفطر والخاصة بالموسم الجديد لمسرح مصر ، وقد نفذت جميع فئاتها خلال ساعات قليلة.

حيث ان الحجز يتم “اون لاين” من خلال موقع تيكتس مارشيه، والذي تم طرح تذاكر المواسم الأربعة الماضية من خلاله.

يذكر ان فرقة “مسرح مصر” للنجم اشرف عبدالباقي يشارك في بطولتها كل من علي ربيع، محمد عبدالرحمن، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أسامة “أوس أوس”، كريم عفيفي، دينا محسن” ويزو”، إسراء عبد الفتاح، سارة درزاوي، إبرام سمير، حامد محمد، بيشوى طاهر، محمد توب، وائل العوني، مصطفى بسيط، محمد أنور، مهندس ديكور محمود سامي، أزياء هالة الزهوي، مدير الفرقة حسن نجيب، مساعدي اخراج سامح عبدالسلام ومصطفي حسن، والعروض من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.