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الرئيس الكوري الجنوبي يصف نظيره الشمالي بـ"الرجل الخطير جدا"
زعيم كوريا الشمالية

الرئيس الكوري الجنوبي يصف نظيره الشمالي بـ"الرجل الخطير جدا"

2017-06-21 10:11:55
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اعتبر الرئيس الكوري الجنوبي نظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون أنه “رجل خطير جدا”.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي في مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست” عن الرئيس الكوري الشمالي، إنه “زعيم طائش ورجل خطير جدا. ومع ذلك فإنه يملك السيطرة الفعلية على كوريا الشمالية، وهو الشخص المخول بنزع السلاح النووي الكوري الشمالي”.

في وقت سابق، اتهم مون جاي بيونج يانج بانتهاك حقوق الإنسان، بعد موت الطالب الأمريكي أوتو فورمبيرا.

كما أعرب رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، عن أمله بأن يعقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالي، كيم جونج أون، قبل نهاية العام الجاري، في حال كانت الظروف مواتية لذلك.

وكانت لقاءات بين زعيمي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية عقدت مرتين في 2000 و2007. وتعهد مون جاي أنه بعد فوزه في انتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية بمواصلة الجهود لتحسين العلاقات مع بيونج يانج.

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