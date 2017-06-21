فجر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مفاجأة لفتاة لبنانية، في حفل إفطار رمضاني أقامه قطاع المهن الحرة في “تيار المستقبل ” أمس الثلاثاء في “مركز بال” البيروتي للمعارض والمؤتمرات، عبر بث تلفزيوني محلي وفضائي حي ومباشر.

فبعد أن انتهى من إلقاء كلمة مطولة في الإفطار، تطرق فيها الى دور “تيار المستقبل” الذي يتزعمه، في حماية لبنان “ومنع استخدامه ورقة في الصراع الإقليمي” حتى طلب الحريري “من آنسة اسمها دينا درويش أن “تتفضل ع المسرح” في إشارة إلى دعوتها للصعود إلى المنصة التي كان يلقي منها كلمته.

لم تدرك دينا نواياه عنها تماما، لذلك بدا عليها بعض الاستغراب وهي تمضي نحوه، وقبل أن تصل أخبرها الحريري وهو يسأل عن شاب عضو في “تيار المستقبل” اسمه بلال المير ، أن المير يرغب بأن “يقول لها كلمتين” فأقبل بلال أيضا إلى المنصة.

وعلى الفور بدأ “المير” بقراءة قصيدة عاطفية يقول فى مطلعها: لما رأيتك فاح القلب نسرينا... وأزهر العمر يا عمر الرياحينا”، قبل أن يسأل الحريري دينا درويش عن عرض الزواج الذي تقدم به المير بأبيات من الشعر نظمها بنفسه، فهزت رأسها بالقبول، عندها أقبل بلال المير اليها و”قرفص” ركبتيه على الأرض، وألبسها دبلة الخطوبة وطبع قبلة على جبينها وعانقها، فجأة أطل سعد الحريري ثانية، وقال: هل يوجد أحد يرغب بالزواج أيضا؟.